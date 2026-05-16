Президент Финляндии объяснил необходимость диалога с Россией

Стубб: если ты не сидишь за столом переговоров, то тебя съедят на этом столе

Президент Финляндии Александр Стубб в интервью LRT объяснил необходимость диалога с Россией фразой «если ты не сидишь за столом, то тебя съедят на этом столе».

По его словам, сегодня Украина якобы находится в сильном положении, и поэтому Россия должна быть заинтересована в «начале диалога». Президент Финляндии также отметил «европейский интерес» в начале переговоров с Москвой.

«Если ты не сидишь за столом, тебя съедят на этом столе. Поэтому лучше поддерживать какой-то диалог. Кто его будет вести и на каких условиях – пока рано говорить», – сказал Стубб.

В конце апреля президент Стубб уже заявлял, что «придет время», когда ЕС надо будет «открыть» каналы коммуникации с Россией. По его словам, важным вопросом остается то, кто именно возобновит диалог с Москвой. Глава государства рассказал, что придерживается позиции, согласно которой региональное содружество должно начать данный процесс «коллективно и с мандатом».

Как отметил финский лидер, Брюссель «бьется» над вопросом возобновления контактов с российской стороной с самого начала украинского кризиса. Но «более серьезно» европейцы начали заниматься этой темой только в последние два года, подчеркнул он.

Ранее Риттер заметил изменение позиции Европы в отношении России.