Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Киевскую верхушку уличили в лицемерии из-за русского языка

Азаров назвал лицемерием общение киевской верхушки на русском языке
Handout/Ukrainian Presidential/Global Look Press

Расшифровка «пленок Миндича» показала, что президент Украины Владимир Зеленский и вся киевская верхушка общаются исключительно на русском языке. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью ТАСС.

«Замечу, что все вот эти бандиты — Зеленский, [бизнесмен Тимур] Миндич, [бизнесмен Александр] Цукерман, [экс-глава офиса Зеленского Андрей] Ермак — разговаривали исключительно на русском языке», — обратил внимание Азаров.

Он назвал подобное поведение лицемерием, напомнив, что власти на Украине раскручивают тему «ненависти к русским людям», а выходит, что «к самим себе».

Азаров также рассказал, что русский язык «никуда не делся» и из жизни простых украинцев. По его словам, 60–70% населения Украины в быту разговаривают именно на русском языке, поскольку он является для них родным с рождения.

В этом же интервью бывший премьер выразил мнение, что украинская нация не может состоять только из титульных украинцев. Азаров указал, что Украина является многонациональным государством. Поэтому, если Украина и будет в дальнейшем существовать, она может сохраниться только при сосуществовании всех народов, проживающих на ее территории, и учета интересов этих народов. Русский язык, подчеркнул политик, останется языком межнационального общения.

Ранее Ющенко пожаловался на нежелание сограждан изучать украинский язык.

 
Теперь вы знаете
Снятие санкций с российской нефти, единое пособие по новым правилам и вандализм в Эрмитаже. Что нового к утру 19 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!