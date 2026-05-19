Расшифровка «пленок Миндича» показала, что президент Украины Владимир Зеленский и вся киевская верхушка общаются исключительно на русском языке. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью ТАСС.

«Замечу, что все вот эти бандиты — Зеленский, [бизнесмен Тимур] Миндич, [бизнесмен Александр] Цукерман, [экс-глава офиса Зеленского Андрей] Ермак — разговаривали исключительно на русском языке», — обратил внимание Азаров.

Он назвал подобное поведение лицемерием, напомнив, что власти на Украине раскручивают тему «ненависти к русским людям», а выходит, что «к самим себе».

Азаров также рассказал, что русский язык «никуда не делся» и из жизни простых украинцев. По его словам, 60–70% населения Украины в быту разговаривают именно на русском языке, поскольку он является для них родным с рождения.

В этом же интервью бывший премьер выразил мнение, что украинская нация не может состоять только из титульных украинцев. Азаров указал, что Украина является многонациональным государством. Поэтому, если Украина и будет в дальнейшем существовать, она может сохраниться только при сосуществовании всех народов, проживающих на ее территории, и учета интересов этих народов. Русский язык, подчеркнул политик, останется языком межнационального общения.

