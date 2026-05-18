Бывший президент Украины Виктор Ющенко пожаловался на нежелание сограждан изучать и говорить на украинском языке. В интервью журналистке Наталье Мосейчук на YouTube он заметил, что речь идет о «миллионах» граждан страны.

«Равнодушие миллионов, которые могут позицию не формировать, которые могут сказать — ну, не знаю я «мову», 40 лет, но не знаю», — заявил Ющенко.

При этом он подчеркнул, что без «мовы» на Украине не будет государственности, так как она определяет субъектность страны «на две трети».

В начале мая стало известно, что украинские власти намерены учредить координационный совет по языковой политике. Он сосредоточится на поддержке украинского языка и противодействии влиянию русского.

Как заявила языковой омбудсмен Елена Ивановская, цель работы органа — сделать украинский языком межнационального общения. Она подчеркнула, что Украина является полиэтничным государством, и сейчас русский язык по-прежнему сохраняет роль языка межнационального взаимодействия.

Ранее Зеленского обвинили в попытках лишить народ права общаться на русском языке.