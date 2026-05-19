Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Экс-премьер Украины заявил, что русский язык в стране «никуда не делся»

Экс-премьер Украины Азаров: до 70% жителей в быту используют русский язык
Efrem Lukatsky/AP

Более половины жителей Украины в быту используют русский язык, сообщил бывший премьер-министр страны Николай Азаров. Он высказался о ситуации в ходе интервью для ТАСС.

По словам экс-главы правительства, русский язык на Украине «никуда не делся».

«Сейчас наверняка 60–70% населения разговаривают в быту на русском языке. Просто потому, что они родились с этим языком», — сказал Азаров.

Он обратил внимание, что украинцам удобно и привычно разговаривать на русском языке.

18 мая бывший президент Украины Виктор Ющенко во время интервью с журналисткой Натальей Мосейчук пожаловался, что граждане страны не хотят учить и говорить на украинском языке. Он обвинил миллионы жителей, не знающих «мову», в равнодушии и предупредил, что без собственного языка у Украины не будет и государственности.

За три дня до этого официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила о попытках украинского лидера Владимира Зеленского лишить граждан права общаться и учиться на родном русском языке. Как отметиладипломат, глава государства предпринимает соответствующие шаги при попустительстве своих «друзей» в Европе.

Ранее Украину назвали единственной страной в мире, где запрещен язык ООН.

 
Теперь вы знаете
Снятие санкций с российской нефти, единое пособие по новым правилам и вандализм в Эрмитаже. Что нового к утру 19 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!