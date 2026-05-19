Более половины жителей Украины в быту используют русский язык, сообщил бывший премьер-министр страны Николай Азаров. Он высказался о ситуации в ходе интервью для ТАСС.

По словам экс-главы правительства, русский язык на Украине «никуда не делся».

«Сейчас наверняка 60–70% населения разговаривают в быту на русском языке. Просто потому, что они родились с этим языком», — сказал Азаров.

Он обратил внимание, что украинцам удобно и привычно разговаривать на русском языке.

18 мая бывший президент Украины Виктор Ющенко во время интервью с журналисткой Натальей Мосейчук пожаловался, что граждане страны не хотят учить и говорить на украинском языке. Он обвинил миллионы жителей, не знающих «мову», в равнодушии и предупредил, что без собственного языка у Украины не будет и государственности.

За три дня до этого официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила о попытках украинского лидера Владимира Зеленского лишить граждан права общаться и учиться на родном русском языке. Как отметиладипломат, глава государства предпринимает соответствующие шаги при попустительстве своих «друзей» в Европе.

Ранее Украину назвали единственной страной в мире, где запрещен язык ООН.