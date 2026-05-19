США ждут от Ирана письменного отказа от планов создать ядерное оружие

Трамп: Ирану нужно в письменном виде отказаться от разработки ЯО

США ждут от Ирана заявления в письменной форме об отсутствии у Тегерана планов создавать ядерное оружие. Об этом рассказал американский президент Дональд Трамп, Белый дом вел трансляцию на YouTube-канале.

«Последнее, о чем они сейчас думают, — это ядерное [оружие]. Теперь им нужно все это зафиксировать в письменном виде», — подчеркнул Трамп.

15 мая министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи сообщил, что иранская ядерная программа носит исключительно мирный характер. По словам дипломата, Тегеран никогда не стремился заполучить ядерное оружие.

12 мая агентство Fars со ссылкой на источник рассказало о пяти условиях Тегерана, выдвинутых Вашингтону для возобновления мирных переговоров. В списке требований — прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан; снятие санкций; разморозка иранских активов; компенсация за потери, вызванные войной. Одним из важнейших требований источник назвал признание права Исламской Республики на суверенитет над Ормузским проливом.

Ранее Владимир Путин назвал конфликт Ирана и США очень тяжелым и сложным.