В Иране заявили о мирном характере ядерной программы республики

Глава МИД Ирана Арагчи: Тегеран никогда не хотел иметь ядерное оружие
Иранская ядерная программа носит исключительно мирный характер, заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи. Его слова передает ТАСС.

По словам дипломата, Тегеран никогда не стремился заполучить ядерное оружие.

«Мы неоднократно говорили, что не хотим атомной бомбы. У нас есть только мирная ядерная программа», — подчеркнул он в ходе пресс-конференции.

В апреле вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс сообщил, что американская сторона настаивает на передаче ей всех запасов обогащенного урана, имеющихся у Исламской Республики. Этот процесс является одним из условий будущего соглашения сторон по урегулированию конфликта, заявляли в Вашингтоне.

14 марта портал Axios со ссылкой на источники написал, что президент РФ Владимир Путин во время телефонной беседы предложил американскому коллеге Дональду Трампу вывезти обогащенный уран из Ирана на российскую территорию. Впоследствии Аббас Арагчи рассказал, что Исламская Республика готова обсуждать предложение РФ о вывозе обогащенного урана, но позже.

Ранее в Иране допустили обсуждение ядерного вопроса с США, но с оговоркой.

 
