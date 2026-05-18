Президент Ирана заявил, что Тегеран не будет капитулировать

Президент Ирана подчеркнул, что диалог с США не означает капитуляцию

Иран не отступит от защиты своих законных прав, диалог с США не означает капитуляцию. Об этом заявил президент страны Масуд Пезешкиан в соцсети Х.

«Диалог не означает капитуляцию. Исламская Республика Иран <...> ни в коем случае не отступит от законных прав народа и страны», — написал он.

Вместе с тем он заявил, что правительство Ирана продолжит служить народу и защищать его интересы всеми силами.

12 мая агентство Fars со ссылкой на источник сообщило о пяти условиях Тегерана, выдвинутых Вашингтону для возобновления мирных переговоров. В списке требований — прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан; снятие санкций; разморозка иранских активов; компенсация за потери, вызванные войной. Одним из важнейших условий источник назвал признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом.

Позже сообщалось, что США в ответ на требования Ирана выдвинули свои пять условий для продолжения процесса урегулирования конфликта. Кроме того, американские власти настаивают на вывозе из Ирана в США 400 килограммов обогащенного урана и на том, что в Исламской Республике останется лишь один действующий ядерный объект.

Ранее в Иране раскрыли «красную линию для любых переговоров» с США.