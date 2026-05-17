В Иране раскрыли «красную линию для любых переговоров» с США

Депутат Джокар назвал план из 10 пунктов красной линией Ирана в диалоге с США

Иран является победившей стороной в конфликте с США и Израилем, поэтому он должен определять условия урегулирования. Об этом в ходе интервью для агентства Mehr заявил председатель комиссии парламента Исламской Республики по внутренним делам Мохаммад Салех Джокар.

По его словам, состоящий из 10 пунктов план Тегерана по урегулированию конфликта представляет собой «красную линию для любых переговоров».

«Условия определяет страна, одержавшая победу на поле боя, а не правительство страны, потерпевшее неудачу, не достигшее своих целей и принесшее лишь разрушения. Поэтому американцы должны принять наши условия», — сказал законодатель.

Джокар обратил внимание, что Иран никогда не доверял Соединенным Штатам. Парламентарий добавил, что у Исламской Республики есть только один путь — стать сильнее, и призвал американских военнослужащих покинуть Ближний Восток.

В начале апреля боевые действия между Ираном и США были приостановлены. Сообщалось, что Вашингтон принял план Тегерана из 10 пунктов, назвав его «рабочей основой для переговоров». Соглашение, в том числе, предусматривало вывод американских войск со всех баз на Ближнем Востоке, отмену всех санкций и размораживание активов Исламской Республики за рубежом, выплаты компенсаций стране.

Ранее в Вашингтоне назвали перемирие с Тегераном одолжением.