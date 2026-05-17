Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Иране раскрыли «красную линию для любых переговоров» с США

Депутат Джокар назвал план из 10 пунктов красной линией Ирана в диалоге с США
vchal/Shutterstock/FOTODOM

Иран является победившей стороной в конфликте с США и Израилем, поэтому он должен определять условия урегулирования. Об этом в ходе интервью для агентства Mehr заявил председатель комиссии парламента Исламской Республики по внутренним делам Мохаммад Салех Джокар.

По его словам, состоящий из 10 пунктов план Тегерана по урегулированию конфликта представляет собой «красную линию для любых переговоров».

«Условия определяет страна, одержавшая победу на поле боя, а не правительство страны, потерпевшее неудачу, не достигшее своих целей и принесшее лишь разрушения. Поэтому американцы должны принять наши условия», — сказал законодатель.

Джокар обратил внимание, что Иран никогда не доверял Соединенным Штатам. Парламентарий добавил, что у Исламской Республики есть только один путь — стать сильнее, и призвал американских военнослужащих покинуть Ближний Восток.

В начале апреля боевые действия между Ираном и США были приостановлены. Сообщалось, что Вашингтон принял план Тегерана из 10 пунктов, назвав его «рабочей основой для переговоров». Соглашение, в том числе, предусматривало вывод американских войск со всех баз на Ближнем Востоке, отмену всех санкций и размораживание активов Исламской Республики за рубежом, выплаты компенсаций стране.

Ранее в Вашингтоне назвали перемирие с Тегераном одолжением.

 
Теперь вы знаете
Как получить маткапитал на покупку дома в 2026 году и дадут ли выплату на дачу, недострой и участок
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!