Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Минфине США рассказали, на кого не распространяется новая лицензия на нефть из РФ

США опубликовали текст новой лицензии на операции с уже погруженной нефтью из РФ
Norlys Perez/Reuters

Министерство финансов США опубликовало текст новой лицензии на операции с уже погруженной российской нефтью. Документ размещен на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

В его тексте отмечается, что лицензия действует до 00:01 по восточному летнему времени (07:01 мск) 17 июня 2026 года.

Действие документа не распространяется на операции с участием лиц и структур, связанных с Ираном, Северной Кореей, Кубой, а также с Крымом, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

18 мая глава минфина США Скотт Бессент подтвердил в соцсети X, что Соединенные Штаты продлевают на 30 дней лицензию на морские поставки российской нефти.

17 апреля Минфин США во второй раз разрешил сделки с российской нефтью и нефтепродуктами, которые уже находились на танкерах в море по состоянию на 17 апреля.

Документ действовал до 00:01 (07:01 мск, 16 мая) по местному времени 16 мая. До этого российскую нефть выводили из-под санкций в марте.

Ранее в Кремле указали на высокий спрос на российские энергоресурсы, несмотря на санкции.

 
Теперь вы знаете
Telegram умрет? Иран грозит обрубить интернет-кабели в Ормузском проливе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!