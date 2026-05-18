В Минфине США рассказали, на кого не распространяется новая лицензия на нефть из РФ

США опубликовали текст новой лицензии на операции с уже погруженной нефтью из РФ

Министерство финансов США опубликовало текст новой лицензии на операции с уже погруженной российской нефтью. Документ размещен на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

В его тексте отмечается, что лицензия действует до 00:01 по восточному летнему времени (07:01 мск) 17 июня 2026 года.

Действие документа не распространяется на операции с участием лиц и структур, связанных с Ираном, Северной Кореей, Кубой, а также с Крымом, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

18 мая глава минфина США Скотт Бессент подтвердил в соцсети X, что Соединенные Штаты продлевают на 30 дней лицензию на морские поставки российской нефти.

17 апреля Минфин США во второй раз разрешил сделки с российской нефтью и нефтепродуктами, которые уже находились на танкерах в море по состоянию на 17 апреля.

Документ действовал до 00:01 (07:01 мск, 16 мая) по местному времени 16 мая. До этого российскую нефть выводили из-под санкций в марте.

Ранее в Кремле указали на высокий спрос на российские энергоресурсы, несмотря на санкции.