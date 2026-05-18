Трамп назвал страны, попросившие его отказаться от ударов по Ирану 19 мая

Президент США Дональд Трамп заявил, что отказался от запланированной на 19 мая атаки Вооруженных сил (ВС) США по Ирану по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Я отдал военному министру Питу Хегсету, председателю Комитета начальников штабов ВС США Дэну Кейну и вооруженным силам страны распоряжение не осуществлять запланированную на завтра атаку на Иран, но также распорядился, чтобы они были готовы немедленно осуществить полномасштабное нападение на Иран в случае, если устраивающая [США] сделка не будет достигнута», — написал Трамп.

До этого телеканал Al Jazeera сообщил со ссылкой на источник, что Трамп все больше склоняется к военному варианту развития ситуации вокруг Ирана на фоне отсутствия прогресса в переговорах. По словам собеседника СМИ, терпение американского лидера заканчивается. У Тегерана есть «несколько дней, а не недель», чтобы предложить решение, способное вывести переговоры из тупика, отметил источник.

17 мая Трамп призвал Иран поспешить со сделкой с США. «Часики тикают для Ирана, им лучше начать двигаться, быстро», — написал он в соцсети Truth Social. Президент США добавил, что время имеет решающее значение, и пригрозил, что в противном случае от Исламской Республики «ничего не останется».

В конце апреля Трамп обсудил ситуацию вокруг Ирана с российским коллегой Владимиром Путиным. В телефонном разговоре президент РФ заострил внимание собеседника на «неизбежных, крайне пагубных последствиях» для всего мира, которые могут возникнуть при переходе США и Израиля к «силовым акциям».

Ранее президент Ирана заявил, что Тегеран не отступит от своих требований по мирной сделке с США.