В Европе не увидели готовности России смягчить требование по Донбассу

Россия, судя по всему, не собирается смягчать своих требований по выводу ВСУ из Донбасса, и в ближайшее время в конфликте намечается «крупный прорыв». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на руководителя европейской разведки.

«Мне очень трудно представить, чтобы они [Россия] отказались от своей цели — занять весь Донбасс. Да и Россия, по сути, никуда не спешит», — сказал он.

Глава европейской разведки также охарактеризовал российское общество как устойчивое и отметил, что разговоры европейцев о проблемах внутри России — это попытка выдать «желаемое за действительное».

Кроме того, глава эстонской разведки Каупо Розин сказал, что Россия не откажется от своих целей на Украине и сохранит «значительные военные силы» на границе с ней даже после окончания конфликта. По мнению Розина, Москва якобы будет стремиться расширить свои контингенты вдоль границы с НАТО и добиваться военного превосходства «от Арктики до Черного моря».

11 мая издание Kyiv Independent со ссылкой на источники сообщило, что Россию на переговорах волнует вывод ВСУ с территории Донбасса, признание за Москвой новых территорий, контроль над Запорожской АЭС, а также отмена западных санкций.

17 мая замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что для создания условий для «результативных переговоров» президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно вывести ВСУ из Донбасса и прекратить огонь.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что вывод ВСУ с территории Донбасса станет стратегическим проигрышем для Киева.

Ранее в Европе призвали заморозить конфликт на Украине по корейскому сценарию.

 
