В Совете Федерации заявили о начале борьбы кланов на Украине

Борьба кланов под вывеской борьбы с коррупцией начинается на Украине. Об этом заявил РИА Новости член Совета Федерации Александр Волошин.

По его словам, тот факт, что в Киеве начали привлекать к ответственности людей из ближайшего окружения президента Владимира Зеленского, свидетельствует о внутреннем кризисе системы.

«Похоже, на Украине начинается очень интересный этап — борьба кланов под вывеской борьбы с коррупцией. И если вчера в Киеве сажали неугодных политиков, то сегодня уже начинают осторожно трогать людей из самого центра власти. А это всегда признак того, что система уже вошла в стадию внутреннего разложения», — сказал он.

Он отметил, что дело экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака стало символом гнилости нынешней украинской власти.

18 мая экс-глава офиса украинского президента вышел из СИЗО под залог в 140 млн гривен — более 230 млн рублей.

14 мая Ермака заключили под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в размере около $3,1 млн (более 219 млн рублей).

12 мая сотрудники украинских антикоррупционных структур предъявили Ермаку обвинения в отмывании 460 млн гривен (около 748 млн рублей) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало записи, на которых обсуждалась схема, а также переписку, в которой Ермак обсуждал с дизайнером проект дома. Сам бывший чиновник свою вину отрицает.

Ранее сообщалось, что на Украине готовят арест жены Зеленского.

 
