Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Иранский танкер смог пройти через блокаду США

Fars: иранский танкер смог пройти блокаду США, пришвартовавшись у острова Харк
Altaf Qadri/AP

Иранский танкер смог пройти через морскую блокаду США, он вошел в территориальные воды Ирана и пришвартовался у острова Харк. Об этом сообщает иранское агентство Fars.

«Иранский танкер, находящийся под санкциями США и две недели назад находившийся у берегов Индии, теперь пришвартовался у острова Харк», — говорится в сообщении.

По данным иранского агентства, ему удалось пересечь линию морской блокады США, оставшись незамеченным.

До этого председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи заявил, что Тегеран разработал платный механизм прохода через Ормузский пролив для судов из дружественных стран. Как уточнил Азизи, ближайшее время будет представлен «профессиональный механизм» управления судоходством по установленному Ираном маршруту.

В свою очередь верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Тегеран намерен управлять Персидским заливом и проливом, обеспечивая безопасность без американского присутствия.

Ранее Европа начала переговоры с Ираном о разблокировке Ормузского пролива.

 
Теперь вы знаете
Telegram умрет? Иран грозит обрубить интернет-кабели в Ормузском проливе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!