Иранский танкер смог пройти через блокаду США

Иранский танкер смог пройти через морскую блокаду США, он вошел в территориальные воды Ирана и пришвартовался у острова Харк. Об этом сообщает иранское агентство Fars.

«Иранский танкер, находящийся под санкциями США и две недели назад находившийся у берегов Индии, теперь пришвартовался у острова Харк», — говорится в сообщении.

По данным иранского агентства, ему удалось пересечь линию морской блокады США, оставшись незамеченным.

До этого председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи заявил, что Тегеран разработал платный механизм прохода через Ормузский пролив для судов из дружественных стран. Как уточнил Азизи, ближайшее время будет представлен «профессиональный механизм» управления судоходством по установленному Ираном маршруту.

В свою очередь верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Тегеран намерен управлять Персидским заливом и проливом, обеспечивая безопасность без американского присутствия.

Ранее Европа начала переговоры с Ираном о разблокировке Ормузского пролива.