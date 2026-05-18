Война США и Израиля против Ирана
Захарова словами из басни прокомментировала обсуждение в ЕС переговоров с РФ

Евгений Биятов/РИА Новости

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя обсуждение в Европейском союзе (ЕС) кандидатуры переговорщика для диалога с Россией, процитировала басню Ивана Крылова «Квартет». Об этом пишет kp.ru.

По словам дипломата, основной вопрос в данном процессе заключается не в том, кто именно будет представлять Брюссель на переговорах, а в том, сможет ли региональное содружество принять конкретные меры по прекращению спонсирования терроризма и проявить волю к миру. Захарова задалась вопросом, готов ли ЕС показать свою решимость на практике, а не свести все к «ничего не значащей болтологии».

«Если они опять хотят сыграть в «Квартет» Крылова, то и ответ им соответствующий: «А вы, недрузья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь», — отметила представитель МИД РФ.

11 мая верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас допустила, что может выступить в качестве переговорщика от союза в будущем диалоге с Москвой. Она выразила уверенность, что сможет «распознать ловушки, которые расставит РФ».

Позднее газета Politico написала, что кандидатами в переговорщики могут стать три европейских политика. Речь идет о бывшем премьер-министре Италии Марио Драги, действующем президенте Финляндии Александре Стуббе и экс-канцлере Германии Ангеле Меркель.

Ранее Путин раскрыл, кого предпочел бы видеть переговорщиком от ЕС в диалоге с Москвой.

 
