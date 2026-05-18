В Кремле рассказали об участии Путина в саммите ШОС

Ушаков: Путин примет участие в саммите ШОС в Бишкеке 31 августа — 1 сентября
Президент России Владимир Путин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке 31 августа — 1 сентября, заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков. Об этом сообщает ТАСС.

Он добавил, что в столице Кыргызстана Путин во второй раз за год встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

Путин посетит Китай с официальным визитом 19–20 мая по приглашению Си Цзиньпина. Поездка приурочена к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

Во время переговоров российский и китайски лидеры обсудят двусторонние отношения, дальнейшее развитие партнерства, а также международные и региональные вопросы. По итогам встречи планируется подписать совместное заявление и ряд других документов.

18 мая специальный представитель российского лидера по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов заявил, что Пекин предлагает Москве активизировать взаимодействие в сфере высоких технологий и инноваций.

Ранее Путин послал миру сигнал о дружбе с Китаем.

 
