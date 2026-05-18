Ушаков рассказал об отклонении Путина от традиционного плана перед визитом в Китай

Президент России Владимир Путин записал видеообращение к гражданам Китая в преддверии своего визита в Пекин. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, отвечая на вопрос «Известий».

По его словам, видеообращение в этом году заменит традиционную статью Путина или его интервью китайским СМИ в честь поездки КНР.

«В этом году вместо статьи мы записали видеообращение нашего президента к гражданам Китайской Народной Республики», — сказал Ушаков.

Он добавил, что видеообращение будет распространено по соответствующим каналам.

Помощник президента во время общения с ТАСС также рассказал, будет ли Путин общаться с прессой в Пекине. Он уточнил, что это будет зависеть от времени окончания рабочей программы российского лидера.

Официальный визит Владимира Путина в Китай запланирован на 19-20 мая. Он посетит Пекин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Поездка российского лидера приурочена к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

