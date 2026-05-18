Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Ушаков рассказал об отклонении Путина от традиционного плана перед визитом в Китай

Ушаков: Путин записал видеообращение вместо статьи перед визитом в Пекин
Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин записал видеообращение к гражданам Китая в преддверии своего визита в Пекин. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, отвечая на вопрос «Известий».

По его словам, видеообращение в этом году заменит традиционную статью Путина или его интервью китайским СМИ в честь поездки КНР.

«В этом году вместо статьи мы записали видеообращение нашего президента к гражданам Китайской Народной Республики», — сказал Ушаков.

Он добавил, что видеообращение будет распространено по соответствующим каналам.

Помощник президента во время общения с ТАСС также рассказал, будет ли Путин общаться с прессой в Пекине. Он уточнил, что это будет зависеть от времени окончания рабочей программы российского лидера.

Официальный визит Владимира Путина в Китай запланирован на 19-20 мая. Он посетит Пекин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Поездка российского лидера приурочена к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Ранее Путин послал миру сигнал о дружбе с Китаем.

 
Теперь вы знаете
В России уже умирали от Эболы. Стоит ли россиянам бояться нового штамма, от которого нет лекарств и вакцин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!