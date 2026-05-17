«Часики тикают»: Трамп призвал Иран ускориться со сделкой

Трамп призвал Иран заключить сделку с США, иначе от него ничего не останется

Президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social призвал Иран поспешить со сделкой с США.

«Часики тикают для Ирана, им лучше начать двигаться, быстро», — написал американский лидер.

Он добавил, что время имеет решающее значение, и пригрозил, что в противном случае от Исламской Республики «ничего не останется».

28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. Трамп объяснил удары «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В апреле Вашингтон и Тегеран приостановили боевые действия и ведут переговоры.

Исламская Республика передавала США несколько предложений по мирному урегулированию, однако американский лидер счел их все неприемлемыми. Так, Иран хотел перенести обсуждение своей ядерной программы на этап после завершения боевых действий и урегулирования разногласий вокруг судоходства в Персидском заливе, но Белый дом на это не согласился.

Иранский кризис Трамп обсуждал и с российским коллегой Владимиром Путиным. В телефонном разговоре лидер РФ заострил внимание собеседника на «неизбежных, крайне пагубных последствиях» для всего мира, которые могут возникнуть при переходе США и Израиля к «силовым акциям».

Ранее СМИ узнали о разногласиях в Белом доме из-за Ирана.