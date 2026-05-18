США решили приостановить санкции против иранской нефти

США согласились на время переговоров с Ираном приостановить действие санкций против иранской нефти. Об этом сообщает агентство Tasnim.

По данным источника журналистов, в отличие от предыдущих предложений, США в новом варианте согласились на время переговоров приостановить действие нефтяных санкций против Ирана. При этом Тегеран настаивает на полном снятии всех ограничений, тогда как Вашингтон готов отменить санкции со стороны Минфина США лишь до момента заключения окончательного соглашения.

15 мая газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Израиль и США активно готовятся к возможному возобновлению боевых действий против Ирана. По информации издания, уже на этой неделе Исламская Республика может подвергнуться новым атакам.

12 мая иранское агентство Fars со ссылкой на источник сообщило о пяти условиях Тегерана, выдвинутых Вашингтону для возобновления мирных переговоров. В списке требований — прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан; снятие санкций; разморозка иранских активов; компенсация за потери, вызванные войной. Одним из важнейших условий источник назвал признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом. В Иране подчеркнули, что только при выполнении всех этих требований США могут рассчитывать на доверие и возвращение к процессу переговоров.

Ранее Иран пригрозил «сломать кости» США.