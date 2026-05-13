В Германии призвали прислушаться к одному предложению Путина

BZ: лидеры ЕС должны поддержать идею Путина о переговорах и Шрёдере
Лидерам стран Евросоюза следует поддержать идею президента России Владимира Путина и назначить экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера посредником в переговорах по Украине. Об этом пишет Berliner Zeitung.

По мнению авторов, оправдываться должны не «сторонники пробных переговоров, а их противники». Они обязаны объяснить, почему реальный канал связи между Путиным и Шрёдером не должен использоваться для мирных переговоров о прекращении конфликта, пишет BZ.

В материале отмечается, что за четыре года конфликта на Украине Европа так и не представила серьезного мирного плана. Кроме того, напоминает газета, руководители Франции, Британии, Германии, а также глава ЕК Урсула фон Дер Ляйен и «воинственная» Кая Каллас вообще не общались с Путиным.

9 мая Владимир Путин во время брифинга назвал бывшего немецкого канцлера Герхарда Шрёдера своим предпочтительным переговорщиком для диалога России с Европой. Однако, по словам главы государства, европейские страны могут выбрать лидера, которому доверяют и который «не наговорил каких-то гадостей» в адрес Москвы.

Герхард Шредер руководил Германией в 1998-2005 годах и возглавлял Социал-демократическую партию Германии с 1999 по 2004 годы. Потом он много лет работал в российских энергетических компаниях и до сих пор считается близким другом Путина. Вскоре после начала СВО в 2022 году Шредер дважды встречался с Путиным в Москве. После обеих встреч он заявлял, что Россия заинтересована в прекращении конфликта.

Ранее в МИД Украины отреагировали на идею Путина назначить Шрёдера переговорщиком от ЕС.

 
