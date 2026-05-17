Зеленский обсудил мирный процесс по Украине с председателем Евросовета

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что обсудил с председателем Евросовета Антониу Коштой кандидатуру переговорщика ЕС с Россией.

«Одинаково видим, что Европа должна быть в переговорах. Важно, чтобы у нее был сильный голос и присутствие в этом процессе, и следует определить, кто будет представлять именно ЕС», — добавил Зеленский.

Он добавил, что обсудил с Коштой перспективы мирного процесса для Киева и всей Европы, а также евроинтеграцию Украины.

На этой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц отверг кандидатуру экс-главы немецкого правительства Герхарда Шрёдера в качестве представителя Евросоюза на переговорах с Россией.

Его имя назвал президент Владимир Путин, однако Мерц ответил на это, что «европейцы сами решат», кто будет говорить от их имени. Cреди кандидатов — экс-канцлер Германии Ангела Меркель, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Финляндии Александр Стубб и другие политики.

Ранее сообщалось, что в Кремле не советуют Каллас быть переговорщиком ЕС с Россией

 
