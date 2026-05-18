Американист предрек новые атаки США на Иран

США могут возобновить атаки на Иран, поскольку никаких соглашений до сих пор не заключено, а конфликт нужно как-то завершить. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин.

«Речь идет не об отправке войск, а о бомбардировках. Несмотря на серьезные предыдущие атаки, Ирану есть что терять. Теоретически США могут вынудить Тегеран пойти на уступки. Так думает Трамп. Впрочем, американский президент может просто блефовать. Тогда никаких ударов не будет», — сказал эксперт.

Затягивание конфликта в Иране, по его словам, может и не привести к потере Республиканской партией двух палат конгресса, так как демократы тоже жестко выступают против Тегерана.

Накануне президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social призвал Иран поспешить со сделкой с Вашингтоном.

28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. Трамп объяснил удары «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Исламской Республики отказаться от ядерных амбиций. В апреле Вашингтон и Тегеран приостановили боевые действия и ведут переговоры.

Иран передавал США несколько предложений по мирному урегулированию, однако американский лидер счел их все неприемлемыми.

Ранее МИД Ирана призвал страны Ближнего Востоке извлечь уроки из последних событий.