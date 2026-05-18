Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

«Все просто»: политолог назвал цель атак ВСУ на Москву

Политолог Стариков: Киев пытается заставить Москву остановиться на фронте
Naypong Studio/Shutterstock/FOTODOM

Атаками на столичный регион и другие субъекты России Киев пытается заставить Москву заморозить конфликт по линии разграничения. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Николай Стариков.

Чтобы добиться этой цели, Украина и ее западные покровители пытаются давить на Кремль через экономику, нанося удары по промышленным объектам, и через рост социального напряжения, считает эксперт.

«Я думаю, что нам не нужно выдумывать логику нашего врага. Нужно просто послушать, что он говорит. В данном случае, конечно, не только и не столько [украинского лидера Владимира] Зеленского, сколько европейских политиков», — сказал Стариков.

Европа, поняв, что стратегического поражения России она не увидит, стала добиваться замораживания конфликта по корейскому сценарию, добавил он.

Атака беспилотников ВСУ на Москву в ночь на 17 мая стала самой масштабной за более чем год: только с полуночи силы ПВО сбили 81 дрон, а за сутки — свыше 120.

Как заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, масштабная атака БПЛА на Москву и Подмосковье свидетельствует о крайней стадии агонии Киева. По его словам, мирные граждане снова стали мишенями для мести украинской армии за ее провалы на фронте.

Ранее ВС РФ провели комбинированную атаку по украинским объектам.

 
Теперь вы знаете
Нормы ферритина точно не знают даже врачи. Зачем тогда его «поднимать»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!