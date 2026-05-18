«Все просто»: политолог назвал цель атак ВСУ на Москву

Атаками на столичный регион и другие субъекты России Киев пытается заставить Москву заморозить конфликт по линии разграничения. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Николай Стариков.

Чтобы добиться этой цели, Украина и ее западные покровители пытаются давить на Кремль через экономику, нанося удары по промышленным объектам, и через рост социального напряжения, считает эксперт.

«Я думаю, что нам не нужно выдумывать логику нашего врага. Нужно просто послушать, что он говорит. В данном случае, конечно, не только и не столько [украинского лидера Владимира] Зеленского, сколько европейских политиков», — сказал Стариков.

Европа, поняв, что стратегического поражения России она не увидит, стала добиваться замораживания конфликта по корейскому сценарию, добавил он.

Атака беспилотников ВСУ на Москву в ночь на 17 мая стала самой масштабной за более чем год: только с полуночи силы ПВО сбили 81 дрон, а за сутки — свыше 120.

Как заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, масштабная атака БПЛА на Москву и Подмосковье свидетельствует о крайней стадии агонии Киева. По его словам, мирные граждане снова стали мишенями для мести украинской армии за ее провалы на фронте.

Ранее ВС РФ провели комбинированную атаку по украинским объектам.