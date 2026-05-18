В Кремле отвергли заявления об ударах ВС РФ по гражданским объектам на Украине

Российские войск наносят удары только по военным и околовоенным целям на Украине. Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается ударов наших вооруженных сил, то они осуществляются только по военным или околовоенным объектам», — сказал представитель Кремля.

18 мая в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России в ответ на атаки Киева по гражданским объектам страны ночью нанесли ответный массированный удар предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

При этом глава совета обороны Кривого рога Александр Вилкул сообщил, что инфраструктура и предприятие получили повреждения в результате ударов беспилотников по Кривому Рогу в Днепропетровской области на юго-востоке Украины.

16 мая военкоры сообщили, что российские военные с помощью беспилотников «Герань-2» и «Гербера» нанесли удар по порту в Одессе», на территории которого принимают привезенные со стороны Румынии безэкипажные катера и устанавливают системы безэкипажного управления на катера.

Ранее Мирошник заявил, что Киев ударами по гражданским объектам РФ «движется к эскалации террористической войны».