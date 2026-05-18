ВС РФ ночью нанесли массированный удар по украинским предприятиям ВПК

Вооруженные силы России в ответ на атаки Киева по гражданским объектам страны ночью нанесли ответный массированный удар предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как отметили в оборонном ведомстве, удары были нанесены «высокоточным оружием наземного, морского базирования», ударными беспилотниками по объектам не только ВПК, но и топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, военным аэродромам, которые используют Вооруженные силы Украины (ВСУ) для военных целей.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что в течении последних суток российские средства противовоздушной обороны уничтожили 265 беспилотников и пять управляемых авиационных бомб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Кроме того, силы Черноморского флота России в северной части Черного моря ликвидировали безэкипажный катер, принадлежащий ВСУ.

Ранее ВСУ ударили по Севастополю.