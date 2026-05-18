В Госдуме оценили перспективы мирных переговоров с Россией

Депутат Новиков: Зеленский отвергает все связанные с заключением мира посылы
Евгений Биятов/РИА Новости

Складывающаяся в зоне СВО ситуация не способствует взаимопониманию между Россией и Украиной на дипломатическом треке, а все возникающие посылы о заключении мира отвергаются командой президента Владимира Зеленского. Об этом «Ленте.ру» заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

Парламентарий вспомнил интервью бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель, где она «аргументированно показала», почему боевые действия являются единственным способом существования для режима Владимира Зеленского.

Новиков заявил, что прекращение конфликта означает рассыпание множества аргументов Зеленского, в том числе о необходимости получения финансовой помощи. Кроме того, указал он, возникнет необходимость проведения выборов, которых Зеленский не хочет допускать.

Пока Запад не начнет «массированного» давления на Зеленского, вдумчивых переговоров не выйдет, констатировал депутат.

«Пока есть лишь небольшие признаки, проблески того, что такое давление есть в арсенале Запада. В принципе, его и не может не быть, учитывая то, как коррупционными схемами нынешний Киев связан с западными столицами. Но эти намеки еще довольно далеки от того, чтобы перерасти в полномасштабную кампанию по давлению на Зеленского в интересах мирных переговоров», — сказал Новиков.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что главным страхом президента Украины Владимира Зеленского является победа России, поскольку она может обернуться для него политическим и даже физическим устранением.

Ранее Каллас понадеялась на Китай в переговорном процессе по Украине.

 
