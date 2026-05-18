Депутат Колесник назвал главным страхом Зеленского победу России
Главным страхом президента Украины Владимира Зеленского является победа России, поскольку она может обернуться для него политическим и даже физическим устранением. Об этом News.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Зеленский боится, что украинский конфликт скоро закончится. Думаю, он не сомневается в победе России. Больше всего на Западе боятся такого исхода событий», – сказал Колесник.

По его словам, победа России несет для президента Украины серьезные риски. С ним Запад «сам разберется», Москве не нужно вмешиваться в этот процесс, подчеркнул депутат.

Парламентарий напомнил, что против России «50 стран фактически воюют», поставляя Украине технику и наемников. Кроме того, страны Запада проводят учения у границ России и пытаются «вскрыть систему ПВО».

Для противников России ее победа обернется стратегическим поражением, хотя российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что готов к переговорам, сказал Колесник.

До этого президент Владимир Путин заявил, что Россия знает, чем закончится специальная военная операция на Украине. По его словам, Россия продолжит дальше реализовывать те цели, которые перед собой поставила в начале спецоперации. Путин также отметил, что боевые действия – это всегда сложная и опасная вещь.

Ранее профессор заявил об «очевидной» победе России в зоне СВО.

 
