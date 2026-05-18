Каллас отказалась претендовать на должность президента Эстонии

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что не будет баллотироваться на пост президента Эстонии на предстоящих выборах, которые пройдут в сентябре. Об этом сообщает ERR.

Каллас подчеркнула, что «эта должность не для нее». Она также рассказала, что иногда рассуждает о том, кем бы была, если бы не работала на должности главы европейской дипломатии.

«Я путешествую по разным странам, и тогда мне приходит в голову мысль, не могла бы я стать послом в одной из этих стран, но мой муж говорит, что работа посла слишком спокойная для тебя», — сказала Каллас.

До этого Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника писало, что Кая Каллас исключила себя как возможного переговорщика в диалоге с Россией. При этом три других европейских дипломата, с которыми общались журналисты, заметили, что из-за своей агрессивной риторики в отношении Москвы Каллас не сможет добиться соглашения с Россией.

В Кремле также усомнились, что глава евродипломатии Кая Каллас может стать переговорщиком с Россией, несмотря на ее заявления о готовности взять на себя эту роль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что для диалога со стороны ЕС подойдет политик, который не делал резких выпадов в адрес Москвы.

Ранее президент Финляндии объяснил необходимость диалога с Россией.

 
