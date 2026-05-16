В МИД РФ рассказали о пострадавших за время перемирия 9-11 мая

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник рассказал ТАСС, что 47 россиян получили ранения во время перемирия между Россией и Украиной 9-11 мая.

«За время перемирия в честь празднования Дня Победы (9-11 мая): <...>, ранены — 47, в их числе двое несовершеннолетних», — поделился Мирошник.

Он добавил, что четыре человека не выжили.

13 мая ТАСС сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время действия перемирия ко Дню Победы с 8 по 11 мая более чем в два раза чаще нарушали режим прекращения огня по сравнению с перемирием в такой же период 2025 года.

По информации ведомства, с 8 по 11 мая 2026 года было зарегистрировано 30383 случая нарушения перемирия украинскими войсками. За время перемирия ВСУ совершили 3475 обстрелов позиций российской армии из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня (РСЗО), минометов и танков. Также противник нанес 26212 ударов с применением беспилотников. Кроме того, ВСУ предприняли 37 атак позиций подразделений ВС РФ.

Ранее стали известны цели ударов российской армии после окончания перемирия на Украине.