Азаров назвал число политзаключенных на Украине

Нина Зотина/РИА Новости

Число политзаключенных на Украине составляет около 15-20 тысяч человек. Об этом в беседе с ТАСС заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

«Ведь это же даже жутко подумать, что в стране существуют политические заключенные — не один, не два, тысячи, и, может быть, уже и больше десятка тысяч, разные цифры приводятся — 15 тыс., 20 тыс. Нами установлено, мы проводили изучение этой ситуации, но уже задокументировано больше 1 тыс. политических заключенных», — сказал бывший глава правительства Украины.

Он уточнил, что среди них есть депутаты, журналисты, церковники и простые люди. По словам Азарова, эти лица «где-то что-то сказали», например, о необходимости мира. В итоге они «получили 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества за измену Родине», отметил экс-премьер.

В августе 2025 года председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер рассказала, что каждый третий заключенный в украинских тюрьмах осужден или арестован по политическим мотивам. По ее словам, в общей сложности на территории страны находятся от 10 до 15 тысяч политических заключенных.

Ранее был обнародован список из более чем 360 политзаключенных в украинских тюрьмах.

 
