Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Киев предупредили о последствиях за налет беспилотников ВСУ на Москву

Welt: налет дронов ВСУ на Москву будет иметь последствия для Киева
Inna Varenytsia/Reuters

Киев ждут последствия за недавний массированный налет беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву и Подмосковье. Об этом заявил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер, находящийся в украинской столице.

«Русские, конечно, не будут смотреть, как нападают на столицу. Это будет иметь последствия», — сказал журналист.

Атака беспилотников ВСУ на Москву в ночь на 17 мая стала самой масштабной за более чем год: только с полуночи силы ПВО сбили 81 дрон, а за сутки — свыше 120, следует из данных мэра Сергея Собянина, подсчитанных ТАСС. Удары затронули и Подмосковье — есть жертвы, раненые и разрушения. Что известно о последствиях и масштабах атаки — в материале «Газеты.Ru».

Как заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий масштабная атака дронов ВСУ на Москву и Подмосковье свидетельствует о крайней стадии агонии Киева. По его словам, мирные граждане снова стали мишенями для мести украинской армии за ее провалы на фронте.

Ранее в Госдуме рассказали, как решить вопрос с ударами украинских беспилотников.

 
Теперь вы знаете
Вампирши-монахини, БДСМ-оргия и плачущий фантомас. 8 главных кринж-выступлений с «Евровидения-2026»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!