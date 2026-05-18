Киев предупредили о последствиях за налет беспилотников ВСУ на Москву

Welt: налет дронов ВСУ на Москву будет иметь последствия для Киева

Киев ждут последствия за недавний массированный налет беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву и Подмосковье. Об этом заявил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер, находящийся в украинской столице.

«Русские, конечно, не будут смотреть, как нападают на столицу. Это будет иметь последствия», — сказал журналист.

Атака беспилотников ВСУ на Москву в ночь на 17 мая стала самой масштабной за более чем год: только с полуночи силы ПВО сбили 81 дрон, а за сутки — свыше 120, следует из данных мэра Сергея Собянина, подсчитанных ТАСС. Удары затронули и Подмосковье — есть жертвы, раненые и разрушения. Что известно о последствиях и масштабах атаки — в материале «Газеты.Ru».

Как заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий масштабная атака дронов ВСУ на Москву и Подмосковье свидетельствует о крайней стадии агонии Киева. По его словам, мирные граждане снова стали мишенями для мести украинской армии за ее провалы на фронте.

