Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Иран пригрозил уничтожить все базы США на юге Персидского залива

КСИР: все военные базы CША на юге Персидского залива будут деактивированы
Vahid Salemi/AP

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части армии Ирана) может вывести из строя все военные базы США на юге Персидского залива. Об этом заявил представитель КСИР Ибрагим Зольфагари, сообщают иранские СМИ.

«В ближайшем будущем все американские военные базы в южной части Персидского залива будут деактивированы», — сказал он.

15 мая газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Израиль и США активно готовятся к возможному возобновлению боевых действий против Ирана. По информации издания, уже на следующей неделе Исламская Республика может подвергнуться новым атакам.

12 мая иранское агентство Fars со ссылкой на источник сообщило о пяти условиях Тегерана, выдвинутых Вашингтону для возобновления мирных переговоров. В списке требований — прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан; снятие санкций; разморозка иранских активов; компенсация за потери, вызванные войной. Одним из важнейших условий источник назвал признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом. В Иране подчеркнули, что только при выполнении всех этих требований США могут рассчитывать на доверие и возвращение к процессу переговоров.

Ранее Иран пригрозил «сломать кости» США.

 
Теперь вы знаете
Вампирши-монахини, БДСМ-оргия и плачущий фантомас. 8 главных кринж-выступлений с «Евровидения-2026»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!