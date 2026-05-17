Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Кремле не советуют Каллас быть переговорщиком ЕС с Россией

Песков заявил, что Каллас не стоит быть переговорщиком ЕС с Россией
Global Look Press

Главе евродипломатии Кае Каллас не стоит быть переговорщиком с Россией, так как это не в ее интересах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

Представитель Кремля напомнил о словах российского лидера про то, что эту роль может взять на себя тот, кто не успел наговорить плохого в адрес РФ.

Песков выразил надежду на то, что верх в Европе возьмет практичный подход, который выльется в «реальное воплощение».

На этой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц отверг кандидатуру экс-главы немецкого правительства Герхарда Шрёдера в качестве представителя Евросоюза на переговорах с Россией. Его имя назвал президент Владимир Путин.

Однако на это Мерц ответил, что «европейцы сами решат», кто будет говорить от их имени. Cреди кандидатов — экс-канцлер Германии Ангела Меркель, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Финляндии Александр Стубб и другие политики.

Ранее Каллас призвала ЕС к бдительности из-за возвращения России в спорт.

 
Теперь вы знаете
Вампирши-монахини, БДСМ-оргия и плачущий фантомас. 8 главных кринж-выступлений с «Евровидения-2026»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!