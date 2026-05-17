Песков заявил, что Каллас не стоит быть переговорщиком ЕС с Россией

Главе евродипломатии Кае Каллас не стоит быть переговорщиком с Россией, так как это не в ее интересах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

Представитель Кремля напомнил о словах российского лидера про то, что эту роль может взять на себя тот, кто не успел наговорить плохого в адрес РФ.

Песков выразил надежду на то, что верх в Европе возьмет практичный подход, который выльется в «реальное воплощение».

На этой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц отверг кандидатуру экс-главы немецкого правительства Герхарда Шрёдера в качестве представителя Евросоюза на переговорах с Россией. Его имя назвал президент Владимир Путин.

Однако на это Мерц ответил, что «европейцы сами решат», кто будет говорить от их имени. Cреди кандидатов — экс-канцлер Германии Ангела Меркель, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Финляндии Александр Стубб и другие политики.

Ранее Каллас призвала ЕС к бдительности из-за возвращения России в спорт.