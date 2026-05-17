В США заявили, что Китай против наличия у Ирана ядерного оружия

Белый дом: США и Китай согласны, что у Ирана не должно быть ядерного оружия

Американский и китайский лидеры согласились с тем, что Иран не может обладать ядерным оружием, говорится в пресс-релизе Белого дома по итогам визита президента США в Пекин.

Согласно заявлению, политики также призвали возобновить движение судов по Ормузскому проливу и считают, что ни одной стране или организации нельзя разрешать взимать пошлины за проход кораблей.

В пятницу, 15 мая, завершился официальный государственный визит американского президента в Китай. По словам лидера США, это был «невероятный визит», в ходе которого сторонам удалось заключить «фантастические торговые соглашения». Китайский лидер Си Цзиньпин тоже высоко оценил встречу с высоким гостем и выразил оптимизм относительно дальнейшего сотрудничества, несмотря на множество неурегулированных разногласий и ограниченное количество объявленных на данный момент соглашений.

