Правительство Брянской области отправлено в отставку

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук отправил в отставку правительство региона. Соответствующий указ опубликован на сайте областной администрации.

Документ датирован 13 мая. В нем уточняется, что правительство продолжит работу до вступления в должность губернатора региона.

На этой неделе президент Владимир Путин удовлетворил просьбы об отставке губернаторов Брянской и Белгородской областей Александра Богомаза и Вячеслава Гладкова. Исполнять их обязанности будут Егор Ковальчук и Александр Шуваев, с которыми глава государства встретился в Кремле в среду, 13 мая.

Врио главы Брянской области родом из Челябинска, окончил школу губернаторов. С 2019 по 2022 год Ковальчук занимал пост заместителя главы Челябинской области, а в 2024 году стал председателем правительства Луганской народной республики.

