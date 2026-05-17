Война США и Израиля против Ирана
Глава МИД ОАЭ прокомментировал атаку БПЛА в районе АЭС «Барака»

WAM: глава МИД ОАЭ обсудил с Гросси атаку БПЛА в районе АЭС «Барака»
Глава МИД ОАЭ Абдалла бен Зейд Аль Нахайян обсудил по телефону с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси ситуацию вокруг эмиратской АЭС «Барака», в районе которой упал беспилотник. Об этом сообщает WAM.

В рамках диалога глава МИД ОАЭ заявил, что удары по гражданским объектам и жизненно важной инфраструктуре страны являются вопиющим нарушением международного права.

Министр также указал на право эмиратов принять меры для защиты своей безопасности в соответствии с международным правом.

Пожар в районе АЭС начался после удара дрона. По информации официальных источников, в результате удара беспилотника возникло возгорание в электрогенераторе за пределами внутреннего периметра АЭС в районе Аль-Дафра. О пострадавших не сообщается.

В Федеральном управлении по ядерному регулированию (FANR) подтвердили, что пожар не повлиял на безопасность электростанции и все энергоблоки работают в нормальном режиме.

АЭС «Барака» — единственная атомная электростанция на западе ОАЭ. Расположена на побережье Персидского залива в 250 км от Абу-Даби и в 53 км к юго-западу от города Эр-Рувайс. По информации Корпорации по атомной энергии ОАЭ (ENEC), «Барака» круглосуточно вырабатывает 40 тераватт-часов безуглеродной электроэнергии, что составляет 25% от потребности страны в электроэнергии.

Ранее в Эмиратах начали расследование атаки дрона на генератор у АЭС «Барака».

 
