Учительница Путина сравнила Россию с «рассвирепевшим медведем» и предупредила Запад

Первая учительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич призвала западных политиков задуматься, прежде чем высказывать очередные гадости в адрес российского лидера. Об этом она заявила в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

Он спросил у Гуревич, как она реагирует на гадости, которые говорят на Западе в адрес Путина.

По ее словам, Россия долго терпит, однако терпение медведя не безгранично.

«Знаете, ведь всегда была такая молва о России: мы долго терпим, мы долго на все смотрим, но ведь у медведя тоже терпение до определенного момента и что такое встретиться с медведем, который уже рассвирепел и знает свои права? Подумайте, прежде чем готовить нам очередную гадость», — сказала Гуревич.

До этого Путин пригласил Веру Дмитриевну посетить парад в честь Дня Победы в Москве и погостить несколько дней в столице. Президент РФ приехал ко входу в отель, где остановилась Гуревич, за рулем автомобиля марки Aurus. Для педагога организовали культурную программу. В частности она посетила Галерею Шилова и побывала на других экскурсиях. Кроме того, политик отужинал со своей учительницей в Кремле.

Вере Гуревич 92 года. Она была классным руководителем Путина в средней школе. В 1958 году женщина окончила немецкое отделение факультета иностранных языков Ленинградского педагогического института им. А.И. Герцена. После этого она работала учителем немецкого языка в средней школе №193 Дзержинского района Ленинграда. Гуревич написала мемуары о школьных годах президента «Владимир Путин. Родители. Друзья. Учителя».

