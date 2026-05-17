Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Учительница Путина сравнила Россию с «рассвирепевшим медведем» и предупредила Запад

Учительница Путина посоветовала Западу не говорить гадости про президента России
Алексей Никольский/РИА Новости

Первая учительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич призвала западных политиков задуматься, прежде чем высказывать очередные гадости в адрес российского лидера. Об этом она заявила в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

Он спросил у Гуревич, как она реагирует на гадости, которые говорят на Западе в адрес Путина.

По ее словам, Россия долго терпит, однако терпение медведя не безгранично.

«Знаете, ведь всегда была такая молва о России: мы долго терпим, мы долго на все смотрим, но ведь у медведя тоже терпение до определенного момента и что такое встретиться с медведем, который уже рассвирепел и знает свои права? Подумайте, прежде чем готовить нам очередную гадость», — сказала Гуревич.

До этого Путин пригласил Веру Дмитриевну посетить парад в честь Дня Победы в Москве и погостить несколько дней в столице. Президент РФ приехал ко входу в отель, где остановилась Гуревич, за рулем автомобиля марки Aurus. Для педагога организовали культурную программу. В частности она посетила Галерею Шилова и побывала на других экскурсиях. Кроме того, политик отужинал со своей учительницей в Кремле.

Вере Гуревич 92 года. Она была классным руководителем Путина в средней школе. В 1958 году женщина окончила немецкое отделение факультета иностранных языков Ленинградского педагогического института им. А.И. Герцена. После этого она работала учителем немецкого языка в средней школе №193 Дзержинского района Ленинграда. Гуревич написала мемуары о школьных годах президента «Владимир Путин. Родители. Друзья. Учителя».

Ранее учительница Путина рассказала, каким он был в школе.

 
Теперь вы знаете
Вампирши-монахини, БДСМ-оргия и плачущий фантомас. 8 главных кринж-выступлений с «Евровидения-2026»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!