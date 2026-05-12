Учительница Путина раскрыла, как он относится к россиянам

Школьная учительница президента России Владимира Путина Вера Дмитриевна Гуревич рассказала в эфире телеканала НТВ, что глава государства очень любит свою страну, а также ценит и уважает ее жителей и тружеников.

«Я горжусь своим учеником. Я считаю, что я его воспитывала правильно, что он патриот своей страны, он очень любит Россию», — сказала Гуревич, отметив, что глава государства всегда близок с народом.

Гуревич подчеркнула, что Путин всегда общается с людьми, журналистами и представителями других стран как обычный русский человек.

Путин пригласил Веру Дмитриевну посетить парад Победы в Москве, а затем погостить. Как рассказал накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, ей была организована культурная программа. В частности, педагог посетила Галерею Шилова, были и другие экскурсии. После российский лидер отужинал со своей учительницей в резиденции в Кремле.

Вере Гуревич сейчас 92 года. Она была классным руководителем Путина в средней школе.

В 1958 году Гуревич окончила немецкое отделение факультета иностранных языков Ленинградского педагогического института имени А.И. Герцена. С того времени она работала учителем немецкого языка в средней школе №193 Дзержинского района Ленинграда.

Среди прочего Гуревич является автором мемуаров о школьных годах президента, которые называются «Владимир Путин. Родители. Друзья. Учителя».

