«Противники не дремлют»: Каллас призвала ЕС к бдительности из-за возвращения России в спорт

Глава дипломатической службы Европейского союза Кая Каллас призвала проявлять бдительность в связи с усилением российского влияния в международном спорте и культуре. Об этом она заявила в Брюсселе перед заседанием министров иностранных дел стран Евросоюза.

«Очевидно, что наши противники не дремлют, потому что хотят усилить свое влияние в Европе. К сожалению, мы уже наблюдаем это в спорте, где россиянам позволяют соревноваться, будто ничего не произошло. Мы также видели эту Венецианскую биеннале, где они представлены. Очевидно, что они работают над повышением своего влияния постоянно, и мы должны быть бдительны», — сказала Каллас.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Такая же позиция была применена и для Олимпиады в 2026 году, несколько спортсменов были допущены на Игры в нейтральном статусе.

Некоторые международные федерации стали возвращать российским спортсменам право выступать на международной арене с российскими флагом и гимном.

Ранее российские дзюдоисты выиграли медальный зачет турнира Большого шлема.