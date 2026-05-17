В Кремле допустили, что обычный водитель может встретить Путина на дороге

Песков: россияне могут увидеть Путина за рулем авто на соседней полосе движения

Россияне теоретически могут увидеть президента России Владимира Путина за рулем автомобиля на соседней полосе движения. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину.

«Чисто теоретически — да», — ответил Песков на вопрос, может ли обычный водитель встретить Путина на дороге.

До этого Путин пригласил свою школьную учительницу Веру Гуревич посетить парад в честь Дня Победы в Москве и погостить несколько дней в столице. Президент РФ приехал ко входу в отель, где остановилась Гуревич, за рулем автомобиля марки Aurus.

Для передвижения по дорогам Москвы Путин выбрал бронированную версию внедорожника Aurus Komendant. Наличие брони высокого класса защиты видно по широким рамкам оконных проемов. Автомобиль снабжен теми же агрегатами, что и седан Senat. Под капотом машины — гибридная силовая установка на основе мотора 4.4, который агрегатирован с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Мощность автомобиля — 598 л.с.

Ранее Путин запустил движение беспилотных грузовиков по трассе «Восток».