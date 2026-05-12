Появилось видео, как Путин управляет Aurus в Москве

Путин пригласил свою школьную учительницу Веру Гуревич посетить парад в честь Дня Победы в Москве и погостить несколько дней в столице. На кадрах видеоролика, опубликованного РИА «Новости», видно, что президент РФ приехал ко входу в отель, где остановилась Гуревич, за рулем автомобиля марки Aurus.

Для передвижения по дорогам Москвы Путин выбрал бронированную версию внедорожника Aurus Komendant. Наличие брони высокого класса защиты видно по широким рамкам оконных проемов.

Внедорожник Aurus Komendant снабжен теми же агрегатами, что и седан Senat. Под капотом машины — гибридная силовая установка на основе мотора 4.4, который агрегатирован с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Мощность автомобиля — 598 л.с.

До этого король Малайзии Султан Ибрагим сообщил, что в его автопарке появился российский лимузин Aurus Senat.

«Обладание лимузином Aurus Senat рассматривается как особая честь, олицетворяющая тесные отношения и прочную дружбу между Малайзией и Россией», — уточнил Султан Ибрагим.

Ранее в Москве премьера Вьетнама заметили на Aurus.

 
