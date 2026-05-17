Лула да Силва рассказал, как убеждал Трампа в отсутствии у Ирана планов по созданию ЯО

Лула да Силва убеждал Трампа, что Иран не пытается создать атомную бомбу

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пытался убедить американского лидера Дональда Трампа в том, что у Ирана нет планов по созданию атомной бомбы. Об этом он рассказал в интервью газете The Washington Post.

Лула да Силва пояснил, что передал президенту США копию соглашения Бразилии и Турции с Ираном, подписанного в 2010 году. Документ регулирует обмен имеющегося у Исламской Республики низкообогащенного урана на определенное количество высокообогащенного топлива, необходимого для ядерных реакторов. Таким образом он хотел показать Трампу, что «это неправда, что Тегеран снова пытается создать атомную бомбу».

15 мая министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что ядерная программа страны носит исключительно мирный характер. По его словам, Исламская Республика никогда не стремилась заполучить атомную бомбу.

В апреле вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс объявил, что американская сторона настаивает на передаче ей всех запасов обогащенного урана, имеющихся у Ирана. Этот процесс является одним из условий будущего соглашения сторон по урегулированию конфликта, рассказывал хозяин Белого дома.

Как писал портал Axios со ссылкой на источники, президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора предложил американскому коллеге вывезти обогащенный уран из Ирана на российскую территорию. Арагчи сообщал, что Тегеран готов обсудить эту инициативу, но позже.

Ранее в США допустили, что вопрос с ядерной программой Ирана не решится путем переговоров.