Трамп назвал одно из условий будущего соглашения с Ираном

Трамп: передача урана является условием для соглашения между Ираном и США

Президент Дональд Трамп заявил в интервью PBS, что передача в США находящегося у Ирана обогащенного урана является условием будущего соглашения сторон.

«Он (обогащенный уран. — Прим. ред.) отправится в Соединенные Штаты», — сказал глава Белого дома в ответ на просьбу прокомментировать сообщения, что по условиям будущей сделки Иран, возможно, должен передать свой высокообогащенный уран США.

5 мая госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Исламской Республике не нужна программа обогащения урана, даже если Тегеран хочет иметь гражданскую ядерную энергетику.

По его словам, в мире есть много государств, которые имеют аналогичные программы, но они не обогащают, а импортируют обогащенный материал.

В апреле пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Вашингтон никак не отреагировал на предложение Москвы о вывозе обогащенного урана из Ирана.

Ранее посол Ирана сообщил о праве Тегерана на мирный атом.