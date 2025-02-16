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В США захотели разрушить союз России с Китаем, Ираном и КНДР

Спецпосланник Келлог: США хотят разрушить союз России с Китаем, Ираном и КНДР
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Mariam Zuhaib/AP

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон намерен разрушить союз России с Китаем, Ираном и КНДР. Об этом он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает «Укринформ».

По его словам, Москва недавно сформировала союз с Тегераном, Пхеньяном и Пекином. Он указал, что подобных альянсов не было еще несколько лет назад и подчеркнул необходимость предотвратить их укрепление.

«Соединенные Штаты будут работать над тем, чтобы разрушить союз России» с этими странами, заверил Келлог.

«Я думаю, сейчас очень важно не допустить расширения этих альянсов», — добавил спецпредставитель Трампа.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обладает крупнейшими в Европе запасами полезных ископаемых и не в интересах США, чтобы они оказались у России, так как она якобы будет делиться ими с КНДР, Китаем и Ираном.

Ранее глава МИД Украины заявил о решающем моменте для Киева в ходе конфликта.

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