Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Китае начали массово скупать одежду с цитатами Путина

ТАСС: свитшоты с цитатами Путина стали хитом продаж на выставке в Харбине
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Китае начали массово скупать свитшоты с цитатами президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщила гендиректор Национального центра (НЦ) «Россия» Наталья Виртуозова, пишет ТАСС.

Одежду выставили на X Российско-китайском Экспо в Харбине. По словам Виртуозовой, за первые часы настоящим хитом продаж стали свитшоты с цитатами главы российского государства. Первым покупателем стал китайский мужчина, который купил свитшот с надписью «Надо обязательно смотреть в будущее», уточнила Виртуозова. Она добавила, что правом печатать высказывания президента на одежде с его личной подписью обладает только НЦ «Россия».

Вещи с цитатами на русском языке оказались настолько востребованными у китайских посетителей Экспо, что российская делегация опасается нехватки привезенного товара, пишет ТАСС. Помимо одежды большим спросом у китайцев пользуют качественные российские промыслы. С прилавков быстро расходятся оренбургские, павлопосадские и современные шелковые платки, а также эксклюзивные дорогие неваляшки.

В 2025 году в РФ начали продавать одежду с новыми цитатами Владимира Путина. На витринах в универмаге НЦ «Россия» появились футболки с цитатами президента: «Баллистическая ракета «Орешник» является гарантом суверенитета России», «Ответ всегда будет», «Надо обязательно смотреть в будущее». Одна из сотрудниц национального центра отметила, что самой большой популярностью у покупателей пользуются вещи с фразами про «Орешник» и Россию.

Ранее Мединский прилетел на переговоры с Украиной в поло с надписью «команда Путина».

 
Теперь вы знаете
Как получить маткапитал на покупку дома в 2026 году и дадут ли выплату на дачу, недострой и участок
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!