ТАСС: свитшоты с цитатами Путина стали хитом продаж на выставке в Харбине

В Китае начали массово скупать свитшоты с цитатами президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщила гендиректор Национального центра (НЦ) «Россия» Наталья Виртуозова, пишет ТАСС.

Одежду выставили на X Российско-китайском Экспо в Харбине. По словам Виртуозовой, за первые часы настоящим хитом продаж стали свитшоты с цитатами главы российского государства. Первым покупателем стал китайский мужчина, который купил свитшот с надписью «Надо обязательно смотреть в будущее», уточнила Виртуозова. Она добавила, что правом печатать высказывания президента на одежде с его личной подписью обладает только НЦ «Россия».

Вещи с цитатами на русском языке оказались настолько востребованными у китайских посетителей Экспо, что российская делегация опасается нехватки привезенного товара, пишет ТАСС. Помимо одежды большим спросом у китайцев пользуют качественные российские промыслы. С прилавков быстро расходятся оренбургские, павлопосадские и современные шелковые платки, а также эксклюзивные дорогие неваляшки.

В 2025 году в РФ начали продавать одежду с новыми цитатами Владимира Путина. На витринах в универмаге НЦ «Россия» появились футболки с цитатами президента: «Баллистическая ракета «Орешник» является гарантом суверенитета России», «Ответ всегда будет», «Надо обязательно смотреть в будущее». Одна из сотрудниц национального центра отметила, что самой большой популярностью у покупателей пользуются вещи с фразами про «Орешник» и Россию.

Ранее Мединский прилетел на переговоры с Украиной в поло с надписью «команда Путина».