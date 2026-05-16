Речь президента России Владимира Путина на параде в День Победы была блестящей, заявил пресс-секретарь политика Дмитрий Песков в беседе с телеканалом «Россия».

Представитель Кремля напомнил, что власти РФ с самого начала говорили о том, что парад 9 мая состоится.

«Мы с самого начала говорили, что мы отдадим дань памяти, как мы всегда это делаем, этому великому дню — Дню Победы, и это сделает глава нашего государства», — сказал Песков.

Парад в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в 10:00 9 мая под бой курантов. Под «Священную войну» вынесли государственный флаг России и знамя Советского Союза. Парадом впервые командовал главнокомандующий Сухопутными войсками Андрей Мордвичев, принимал — министр обороны Андрей Белоусов.

Речь президента РФ на параде длилась 8,5 минуты. Он назвал День Победы главным и священным праздником страны и подчеркнул, что сохранение памяти о Великой Отечественной войне остается делом чести для граждан. Глава государства отметил, что именно советский народ сыграл решающую роль в разгроме нацизма и спас мир.

