«Как всегда красив»: сын Лукашенко привлек внимание зрителей парада Победы

Младший сын Лукашенко Николай привлек внимание зрителей парада Победы в Москве
Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай появился на параде Победы в Москве и привлек внимание зрителей. Комментарии о его внешности появились в соцсети X.

21-летний Лукашенко присутствовал на торжественных мероприятиях, которые проходили в столице в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Николай сидел на трибуне рядом с отцом и другими гостями парада.

Пользователи соцсетей отметили с удивлением изменения во внешнем виде сына белорусского лидера. «Какой Коля высокий и красивый юноша!», «Ух ты, как возмужал Николай!», «Коля, как всегда, красив», – написали некоторые пользователи сети.

Лукашенко ранее заявил, что у него осталось хорошее впечатление от парада Победы в Москве, несмотря на то, что в этом году мероприятие прошло в сокращенном формате. Он отметил, что переживал по этому поводу, однако по факту «получилось очень даже хорошо».

По традиции Лукашенко приезжает в Москву на День Победы и становится почетным гостем мероприятия. Вместе с президентом РФ Владимиром Путиным и коллегами из других государств, присутствующих на празднике в Москве, он возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Затем белорусского лидера отправился на родине, где он также примет участие в праздничных мероприятиях.

Ранее Лукашенко пошутил по поводу своего приезда на парад Победы.

 
