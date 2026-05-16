Newsweek: после слов Путина о конце СВО Киев может потерять поддержку соседей
Efrem Lukatsky/AP

После заявления президента РФ Владимира Путина о том, что украинский конфликт подходит к завершению, Киев рискует остаться без поддержи союзников. Об этом говорится в статье Newsweek.

Издание отмечает, что западный интерес к поддержке украинских военных усилий угасает. А усталость от боевых действий, особенно среди соседей Украины, способна снизить их влияние за переговорным столом.

«Учитывая, что Польша до сих пор выступала связующим звеном между Киевом и Западом, такое ухудшение отношений может повлечь за собой сложности в реализации будущих планов по обороне Украины, а также в ее отношениях с Евросоюзом и НАТО», — говорится в материале.

По словам автора, за последние несколько месяцев социальное и экономическое напряжение между двумя странами уже повлияло на безопасность и солидарность.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам Дня Победы заявил о близости к завершению конфликта на Украине. Он отметил, что США пытаются положить конец боевым действиям, в то время как страны Европы «играют на повышение», а президент Франции Эммануэль Макрон был одним из тех, кто помешал подписанию мирного договора в 2022 году. О чем еще говорил президент — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме обозначили сроки завершения СВО.

 
