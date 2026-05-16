Депутат Толмачев допустил окончание конфликта на Украине до конца года

Депутат Госдумы Александр Толмачев в беседе с «Лентой.ру» заявил, что конфликт на Украине близится к своему завершению.

Парламентарий отметил, что Россия наращивает выпуск современного вооружения, аналогов которому нет. Кроме того, ВС РФ продвигаются вперед, в то время как Украина выдыхается.

Депутат заявил, что после переключения внимания «западных спонсоров» и отказа президента Владимира Зеленского «подчиняться» наставлениям европейцев и американцев, полезность Киева для Запада снижается.

«Переговорные процессы из-за упрямства, жадности и глупости украинского режима ни к чему не привели. Коррупционные скандалы и интервью бывшего пресс-секретаря Зеленского о многом говорят», — сказал Толмачев.

До этого президент Владимир Путин заявил, что Россия знает, чем закончится специальная военная операция на Украине. По его словам, Россия продолжит дальше реализовывать те цели, которые перед собой поставила в начале спецоперации. Путин также отметил, что боевые действия — это всегда сложная и опасная вещь.

Ранее профессор заявил об «очевидной» победе России в зоне СВО.