Большое количество жителей Приднестровья захотели получить гражданство РФ

Посольство заявило о многочисленных просьбах из Приднестровья о гражданстве РФ

Российское посольство в Кишиневе регулярно и в большом количестве получает просьбы из Приднестровья по поводу получения гражданства РФ, рассказали ТАСС в диппредставительстве.

Там заявили, что начнут оформлять гражданство РФ в упрощенном порядке после «необходимых технических согласований».

«Вступление в российское гражданство — сугубо добровольный акт», — отметили в посольстве.

Накануне президент Владимир Путин «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права» подписал указ об упрощенном предоставлении гражданства России жителям региона.

По словам главы комиссии по внешней политике и международным связям, депутата Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики Андрея Сафонова, это решение стало поддержкой жителей Приднестровья на фоне заявления президента Молдавии Майи Санду о возможности присоединения республики к Румынии.

Ранее дипломат назвал анекдотом слова об отправке в Приднестровье 10 тыс. российских солдат.