Президент РФ Владимир Путин рассказал на брифинге, что премьер Словакии Роберт Фицо передал ему слова украинского коллеги Владимира Зеленского о готовности к встрече.

Российский политик сообщил, что речь не идет об «особом послании», а о готовности лидера Украины к личной встрече слышит не в первый раз.

По словам Путина, он никогда от нее не отказывался.

«Я не предлагаю эту встречу, но если кто-то предлагает, пожалуйста пусть приезжает тот, кто хочет встретиться. Пусть приезжает в Москву, мы встретимся», — сказал президент.

Он добавил, что встреча в третьей стране возможна только после достижения окончательных договоренностей о мирном соглашении, рассчитанном на длительную историческую перспективу. Его подписание станет «окончательной точкой» в конфликте.

До этого Фицо, несмотря на противодействие стран Балтии, вновь удалось прилететь в Москву на торжества в честь Дня Победы. Он встретился с Путиным. Политики обсудили отношения между двумя государствами, конфликт на Украине и ситуацию в Европе. Ожидалось, что премьер-министр передаст Путину послание Зеленского, вместо этого глава словацкого правительства проинформировал лидера России о прошедшей в Ереване встрече. На ней президент Украины высказал Фицо свои оценки нынешней ситуации в российско-украинском контексте.

Ранее в Кремле высказались о продлении перемирия с Украиной.